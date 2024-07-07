“قبل وبعد إضافة الزيادة”.. تعرف على أسعار البنزين اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 بجميع محطات الوقود المصرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على أسعار البنزين اليوم، حيث يتابع الجميع في جميع محافظات الجمهورية المصرية أسعار البنزين اليوم، والتي يتابعها الكثير من المواطنين بسبب الخوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، والتي تعتبر أساس الحياة في مصر، والتي تعتبر من الأمور التي تجعل الشعب المصري يتقدم. ولا يوجد سعر مرتفع بسبب تدخل البنزين ومشتقاته في كافة مناحي الحياة، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل، تابعنا.

تعرف على أسعار البنزين اليوم

حيث سنستعرض لكم في السطور القليلة القادمة بعد عدم وجود زيادة في أسعار البنزين اليوم، وهي المعتمدة لجميع البنزين الحكومي والخاص.

تعرف على أسعار البنزين الان

بنزين 80: اليوم بـ 11 جنيها للتر.

بنزين 92: يسجل اليوم 12.5 جنيه للتر.

بنزين 95: يسجل اليوم 13.5 جنيه للتر.

95 طناً: يسجل 830 دولاراً للطن.

الكيروسين: اليوم بـ 10 جنيهات للتر.

أسطوانة الغاز: يوجد اليوم 100 طن للزجاجة الواحدة.

تعرف على سعر السولار

حيث وتعتبر زيادة السولار زيادة كبيرة فاجأت أغلب الشعب المصري. ويوضح لك سعر الديزل قبل وبعد الزيادة الأخيرة. واستمر سعر الديزل في استقراره لفترة طويلة، حتى مع الزيادات المستمرة في أسعار البنزين بأنواعه، إلا أن سعر الديزل استمر في استقراره ثم ارتفع في الارتفاع الأخير.

وسجل سعر لتر السولار 8.25 جنيه للتر.

سعر لتر السولار أصبح الآن 10 جنيهات للمتر.

تعرف على أسعار البنزين قبل الزيادة الأخيرة

حيث وكانت آخر زيادة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بواقع جنيه واحد للتر. وسنوضح لكم أسعار البنزين قبل الزيادة الأخيرة في السطور التالية.

بنزين 80: سجل 10 جنيهات للسيارة

بنزين 92: سجل 11.5 جنيه للتر.

بنزين 95: سجل 12.5 جنيه للتر

أسطوانة الغاز: 75 جنيهًا للعلبة.

تعرف على سعر النفط

ويعتبر النفط المقياس الأكبر الذي يدل على قوة اقتصاد دولة ما ومدى قوتها الاقتصادية وقدرتها الإنتاجية والتصديرية. وفي السطور التالية سنستعرض لكم أسعار النفط.