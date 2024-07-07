يورو 2024.. الأرقام السلبية تحاصر كريستيانو رونالدو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – ودع منتخب البرتغال، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا، في إطار منافسات دور الربع نهائي.

ولم ينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف مع منتخب البرتغال طوال بطولة اليورو، بالرغم من أنه لم يغيب عن أي لقاء منذ بداية المسابقة.

وتحاصر الأرقام السلبية كريستيانو رونالدو بعد الخروج من بطولة يورو 2024، خاصة وأنهم كانوا ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وسجل رونالدو، رقما سلبيا في تاريخ بطولة يورو 2024 حتى الآن، حيث أنه ثاني أكثر لاعب إهدار للفرص الكبيرة برصيد 5 فرص بعد البلجيكي روميلو لوكاكو.

وتعد تلك هى المرة الأولى لكريستيانو رونالدو التي لم بسجل فيها خلال بطولة كبرى مع منتخب البرتغال، أي أنه سجل في كل بطولات اليورو وكأس العالم التي شارك بها عادا البطولة الحالية.

حيث شارك كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في 6 نسخ لبطولة اليورو منذ عام 2004، وأيضا شارك في 5 نسخ لكأس العالم منذ عام 2006, أي أنه شارك في 11 بطولة كبيرة منذ إرتداؤه قميص منتخب بلاده.