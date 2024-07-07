لفتة إنسانية.. ضباط شرطة قسم ثان الزقازيق يسددون مديونية غارمة

جدة - نرمين السيد - وزارة الداخلية

فى لفتة إنسانية، قام ضباط الشرطة بقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بسداد مديونية إحدى السيدات "غارمة"، ويجرى إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها.





وتقدمت السيدة المذكورة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

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