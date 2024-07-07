المحافظون الجدد.. خطوات تنفيذية على الأرض لحل مشكلات المواطنين (صور)

شهدت الأيام الماضية اهتمامًا ملحوظا من المحافظين الجدد، بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وجعل متطلباته أولوية لتحقيق حياة كريمة.





الجيزة.. حل جذري لمشكلات المياه في فيصل

وفي هذا الإطار، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم، والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ ـ وفق بيان رسمي ـ على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة.

وأكد أنه تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر 400 مم بطول 150 مترا، من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000 مم، وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماته، مشيراً أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، ومشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلاً: "المواطن صوته لازم يبقي مسموع ويستجاب لشكواه".

وأوضح أنه على دراية كاملة بكافة مشاكلات المحافظة وأنه سيسعى جاهداً على تحقيق طموحات المواطن.

القاهرة.. رضا المواطن معيار التقييم

أما في العاصمة المصرية القاهرة، فقد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.

وحرص المحافظ على إجراء جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام، والبساتين، والمعادي، وشارعي أحمد زكي والفيوم؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

الإسكندرية.. تحسين مستوى الخدمات

وفي سياق متصل أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها الرصف، ومنظومة النظافة، والعشوائيات، والإشغالات، وملف التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري.

وشدد على أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

دمياط.. حملات مكثفة لمواجهة احتكار السلع

وفي دمياط، أكد الدكتور أيمن الشهابي، ضرورة المرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتصدي لمحاولات احتكار السلع.

كما أشار الى أهمية تلك الحملات للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على متابعته لتلك المنظومة بشكل دوري باعتبارها من أهم الأولويات التي تمس المواطنين.

وأكد حرصه بذل أقصى الجهود لدعم كافة الملفات المطروحة على الساحة لخدمة أبناء محافظة دمياط ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن التواجد وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ستكون فى مقدمة الأولويات.

القليوبية.. التعامل مع المواطن بصراحة

وفي محافظة القليوبية، شدد المهندس أيمن عطية، المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكداً أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه.

وشدد على أن ملفات النظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات، على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لا تهاون في استرداد كل شبر من أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها ومنع مخالفات البناء.

تطوير عمل الإدارة المحلية

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وجهت بأهمية تطوير عمل الإدارة المحلية التي تعتبر الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطنين بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين علي الادارة المحلية .

وشددت ـ وفق بيان صحفي ـ على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل وذلك لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط وبرامج العمل وخاصة المرتبطة بحياة المواطنين، والبناء علي ما حققه الوزراء السابقين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي للتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.