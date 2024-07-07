أخبار التقنية.. شاومي تبدأ رسميًا في اختبار Xiaomi HyperOS 2.0

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – بدأت شاومي رسميًا في اختبار HyperOS 2.0، إذ تظهر المعلومات الجديدة التي رصدها فريق XiaomiTime أن HyperOS 2.0 قيد الاختبار رسميًا.

كانت هناك بعض التسريبات حول HyperOS 2.0 لبضعة أسابيع، لكننا لم نكن متأكدين من صحتها. والآن، وجد فريق XiaomiTime معلومات مهمة تؤكد أن HyperOS 2.0 قيد الاختبار رسميًا.

سيتم تقديم HyperOS 2.0 رسميًا في شهر أكتوبر. وقد قامت شاومي بتسريع العمل رسميًا على HyperOS 2.0.

تم اكتشاف ملحق جديد يسمى [OSBigversion] على خادم Xiaomi OTA، يحدد هذا الملحق الجديد إصدارات HyperOS. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم HyperOS 1.0، فسيتم عرض هذا الامتداد كـ [OSBigversion] => 1.0. أو لنفترض أنك تستخدم HyperOS 2.0، فسيظهر هذا الامتداد كـ [OSBigversion] => 2.0.

في السابق لم يكن هناك امتداد OSBigversion، وبدلاً من ذلك، كان هناك امتداد [Bigversion] لإصدارات MIUI الرئيسية. حدد ملحق Bigversion إصدارات MIUI الرئيسية.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم MIUI 14، فسيظهر كـ “[bigversion] => 14”. تستخدم شاومي هذا النوع من الامتدادات لسنوات. نرى الآن أنه يتم استخدام ملحق “OSBigversion” خاص لنظام HyperOS.

تتم إضافة هذا الامتداد إلى خادم OTA للتمييز بين إصدارات HyperOS الجديدة. ومع الامتداد الجديد، ستصل إصدارات HyperOS الجديدة بأمان إلى جهازك دون أي مشاكل. يشير هذا إلى أن تطوير HyperOS 2.0 قد بدأ رسميًا.

علاوةً على ذلك، تحتوي إصدارات HyperOS على أرقام بناء تبدأ بـ V816. تم إصدار MIUI لأول مرة في 16.8.2010. لذلك، قامت شركة شاومي بتعيين رقم الإصدار على V816. وفي الواقع، هناك مواقف مختلفة تتعلق برقم البنية هذا.

قبل إصدار HyperOS 1.0، كان هذا الإصدار الجديد يحمل رقم الإصدار V15. يشير هذا إلى أن HyperOS 1.0 هو MIUI 15 مُعاد تسميته.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن HyperOS 2.0 مع سلسلة Xiaomi 15 في شهر أكتوبر. تعلن شركة شاومي عادةً عن واجهة مستخدم جديدة مع إطلاق كبير وتبدأ تدريجيًا في إصدار التحديث الجديد.

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