هااام.. البنك المركزي يكشف عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية في البنوك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قال البنك المركزي المصري بأنه قد أصدر قرار جديد بشأن إجازة رأس السنة الهجرية بالنسبة لكل العاملين داخل البنوك بالسوق المصرفي المصري، وهذا بعد نحو ساعات من بيان الحكومة بخصوص موعد الإجازة بالنسبة لكل الموظفين في القطاع الإداري للدولة.

اجازة رأس السنة الهجرية في البنوك

كشفت التقارير الإعلامية عن تفاصيل قرار البنك المركزي المصري، والذي يخص إجازة رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو، حيث سيتم تعطيل العمل في البنوك، على ان يتم استئناف العمل يوم الأحد 14 يوليو، بعد إجازة رأس السنة الهجرية والإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وبهذا سيكون العمل في البنوك معطلًا لمدة 3 أيام متواصلة وهي من يوم الخميس مرورًا بالجمعة والسبت، وسيكون أول أيام العمل هو يوم الأحد.

الجدير بالذكر بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن عن تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية، وقال بأن يم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، سيكون إجازة لجميع موظفي القطاع الخاص والحكومي بمختلف المحافظات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى كل المصريين بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، سائلًا المولى عز وجل بأن ينعم على مصر والأمة الإسلامية بالخير والأمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.