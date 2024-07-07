قرار حكومي عاجل لبحث ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد الـ 7 يوليو، تشكيل لجنة قانونية لبحث وكشف ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن سبورت الذي وفاته المنية فجر أمس الأحد، على أثر أزمته الصحية التي تعرض لها في الأول من شهر رمضان الماضي

كواليس الساعات الأخيرة في حياة أحمد رفعت

وكان الدكتور أحمد أشرف طبيب اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، قد كشف كواليس الساعات الأخيرة في حاية اللاعب، قائلا “كان لا بد من الخروج للحديث بعد كل ما أُثير خلال الساعات الماضية، ولن أتكلم مجددًا احترامًا لأسرته، ولا يمكن تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لمن أصيب بأزمة مفاجئة قبل 45 يومًا.

وأضاف طبيب اللاعب الراحل في تصريحات تليفزيونية، إن كفاءة قبل رفعت وصلت إلى 50% منذ أسبوع وهي نسبة قريبة من الشخص الطبيعي وتم عمل فحص جيني للاعب للتأكد من عدم وجود أي خلل جيني، ولا يمكنه مقارنته في كل الأحوال بحالة اللاعب الدنماركي إيريكسن الذي كان طبيعيا ولم يتم إيجاد أي سبب لحالته وما قيل كان محاولات واجتهادات من جانب الأطباء.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تبادل اتهامات بشأن التقصير في حق اللاعب الراحل أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الحالي والرئيس الإداري السابق لفريق مودرن سبورت، وبين المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، حيث تعرض اللاعب إلى فترة صعبة بسبب عدم الانتهاء من الأوراق الخاصة بالتجنيد الأمر الذي أدى لغيابه لـ 6 أشهر عن الملاعب.

وتعرض اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى إصابة مقلقة في الأول من رمضان الماضي، حيث سقط في أرضية الملعب في مباراة كانت تجمع فريقه بفريق الاتحاد السكندري في الدوري، وبعدها استعاد عفيته من جديد وخرج في تصريحات ببرنامج تليفزيوني ذكر أن مرضه بسبب تعرضه للظلم من جانب بعض المسؤولين عن الرياضة في مصر.