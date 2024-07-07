محافظ الجيزة يتفقد عددًا من المشروعات القومية والحيوية الجاري تنفيذها بالمحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب تنفيذ للأعمال.

شملت جولة المحافظ تفقد مشروع الممشي السياحي بدءا من كوبري عز وحتي الطريق الدائري نطاق حي الهرم.

كلف المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال ورفع نواتج ومخلفات الأعمال أولا بأول لتحقيق السلامه للمركبات المترددة علي الطريق.

كما وجه المحافظ بإنجاز نسب تنفيذ اعمال تجهيز طبقة الطريق والرصف مشددًا على ضرورة الإلتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح البارتشن ( المحلات والمطاعم ) الحضارية الكائنة بالممشي السياحي والبالغ عددها ٤٠ بارتشن مع توفير ساحات إنتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين علي الممشي لعدم إعاقة الحركة المرورية..

كما تفقد النجار مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وشملت طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والفيوم

حيث اطلع محافظ الجيزة علي أعمال انشاء اللاندسكيب والزراعات والمسطحات الخضراء علي جانبي تلك الطرق

موجها الشركة المنفذة بتلافي عددًا من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال.

كما تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشأت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع الهام.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطه شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضه اكتوبر وذلك في اطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الاسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

وتفقد محافظ الجيزة مشروع انشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الإنتظار بالقطاعات المغطاه بترعه المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة

ووجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في اسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال جولته علي تفقد اعمال تنفيذ خط مياه ٤٠٠مم لربطه مع خط ١٠٠٠مم لتحسين حالة المياه ومواجهة مشكله ضعف الضغوطات والانقطاعات بمناطق الطوابق والمنشية وكعبيش والمريوطية فيصل.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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