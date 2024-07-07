جدة - نرمين السيد - وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة سوهاج

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وهنأ النعماني، الدكتور أسامة السيد الأزهري، على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرا للأوقاف.

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