وزارة العمل : لقاء تنظيمي لمكاتب السلامة والصحة المهنية .. وزيارة لنقيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 03:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، اجتماع تنظيمي لمكاتب السلامة والصحة المهنية داخل ديوان المديرية ، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للتفتيش على المنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب ، وطرح المعوقات التي تواجه المفتشين لتجنبها ووضع الحلول لها ، والوقوف على السلبيات والايجابيات ، ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة أداء العمل ووضع الآليات لخطة العمل فى الفترة المقبلة ، وكذلك استقبال نقيب الفلاحين بالمنوفية بديوان عام المديرية ، لبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وكذلك تفعيل دور المكاتب التابعة لها فى أدائها لمهامها لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الاجتماع حضره مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأكد خلاله على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها لذلك ، بالتعاون مع مديرى المناطق وتنفيذها وعرضها على مدير المديرية فى اسرع وقت دون تأخير، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ الخطط على أرض الواقع مع تحقيق الالتزام والانضباط على جميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل ، كما أكد مدير المديرية على أن مكتبه مفتوح دائما للجميع ، وأن جميع المكاتب التابعة تعمل بجد لخدمة أبناء محافظة المنوفية ، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقة للشباب يومياً من الباحثين عن فرص العمل وكذلك ذوى الهمم ..