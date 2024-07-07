«إكسترا نيوز» جهود كبيرة قامت بها الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 03:32 مساءً - عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «جهود كبيرة قامت بها الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء».

وأفاد التقرير: «ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات القادمة فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز».