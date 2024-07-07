بأمر المحكمة.. حبس شقيق لاعب الأهلي بعد التعدي على رضا البحراوي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد الـ 7 من يوليو، حكما بمعاقبة شقيق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بالحبس سنتين في اتهامه بواقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي والصلح عن تهمة الإتلاف، والحبس لمدة 3 أشهر للمتهم الثاني بتهمة حيازة سلاح أبيض.

حبس شقيق كهربا سنتين

من جانبه قال المحامي محمد مصطفي دفاع المطرب الشعبي رضا البحراوي في تصريحات صحفية، إن موكله تنازل بشكل رسمي عن اتهام شقيق اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي بالتعدي عليه بعد خروجه من إحدى الحفلات في منطقة المعادي، وكذلك جميع التهم المنسوبة إليه بالتعدي عليه وتكسير سيارته في المعادي.

وكشف التحريات الأولية، أن المطرب الشعبي رضا البحراوي كان يحيي حفلا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف في الحفل وجود شقيق كهربا في الحفل، مشيرا إلى أن سبب المشاجرة يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يحيي شقيق كهربا خلال دخوله الحفل مما أثار حفيظة الأخير، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدى.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي، قد حرر محضرا داخل قسم الشرطة في المعادي ضد شقيق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما في دائرة القسم، حيث انتقل على الفور رجال المباحث إلى موقع الحادث وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين كانوا بصحبته.

على جانب آخر، حرص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، في التواجد في مراسم تشييع جثمان اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي وافته المنية فجر أمس السبت، وسط صدمة وحزن سيطر على الشارع المصري، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ الأول من شهر رمضان الماضي، حيث سقط في أرضية الملعب لمباراة فريقه أمام الأتحاد السكندري بالدوري.