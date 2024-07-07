تدريب الأفراد والمدنيين بالداخلية على قواعد مانديلا لمعاملة السجناء

نظمت وزارة الداخلية، دورة تدريبية للأفراد والمدنيين بالوزارة فى مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء" بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC).





يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمى والثقافى لكل العاملين بها وتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية، وفى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضـمن برنامج الدورة، التي نظمتها أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة، العديد من المحاور من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية- كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع) ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.