رقم جديد لـ «صوتك مسموع».. التنمية المحلية: حل الشكاوى بأقصى سرعة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنها تولي اهتماما كبيرا ـ عقب توليها مسئولية الوزارة ـ بتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمة شكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها وزارة التنمية المحلية وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع".





وأوضحت في بيان صحفي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، بالعمل على سرعة حل شكاوي المواطنين بكافة المحافظات والعمل علي حل مشكلاتهم وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى.

وبينت أن مبادرة "صوتك مسموع" تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المختصة، وتعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وذكرت أن أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الوزراء والمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية، ركزت على العمل الفوري لتلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدة أنها ستعمل بشكل يومي لمتابعة جهود الوزارة والقطاعات المختلفة في متابعة شكاوي المواطنين بالمحافظات والعمل على حلها وبصفة خاصة التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على توفير كافة الإمكانات ودعم مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للعمل على قدم وساق نحو فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابة ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.

وفي نفس السياق، تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يونيو 2024 حيث تلقت المبادرة حوالي 2567 رسالة، منها 378 شكوى تم الرد منها على 303 شكاوى بنسبة تجاوزت 80.2%، ويجرى العمل على حل 75 شكوى.

ولفت تقرير متابعة «صوتك مسموع» إلى أن شكاوى الاشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يونيو الماضي بإجمالي 129 شكوى، يليها شكاوى القمامة بـ 105 شكاوى، ثم مخالفات البناء بعدد 37 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 29 شكوى، فضلاً عن 3 شكاوى خاصة بالفساد ، بالإضافة إلى 75 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية للشكاوى الواردة للمبادرة وسرعة الاستجابة من فريق (صوتك مسموع) لشكاوى المواطنين بما يساهم في تحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية.

جدير بالذكر، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل الخاصة بها بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected] .