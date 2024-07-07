توجيهات مهمة لمحافظ الجيزة بشأن الممشى السياحي وإنشاء المواقف الحضرية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عدداً من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ للأعمال.





شملت جولة المحافظ تفقد مشروع الممشى السياحي بدءا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم، حيث كلف الشركة المنفذة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال ورفع نواتج ومخلفات الأعمال أولا بأول لتحقيق السلامة للمركبات المترددة على الطريق.

كما وجه المحافظ بإنجاز نسب تنفيذ أعمال تجهيز طبقة الطريق والرصف مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح (المحلات والمطاعم) الحضارية الكائنة بالممشى السياحي والبالغ عددها 40 "بارتشن" مع توفير ساحات انتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين على المنطقة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد النجار مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وشملت طريقي مصر إسكندرية الصحراوي والفيوم، حيث اطلع على أعمال إنشاء اللاندسكيب والزراعات والمسطحات الخضراء على جانبي تلك الطرق.

ووجه الشركة المنفذة بتلاشي عدداً من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال، كما تابع نسب التنفيذ بمشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع الهام.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطه شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضه أكتوبر وذلك في إطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الإسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

وتفقد محافظ الجيزة مشروع إنشاء عدداً من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة، ووجه الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال جولته علي تفقد أعمال تنفيذ خط مياه 400 مم لربطه مع خط 1000 مم لتحسين حالة المياه ومواجهة مشكلة ضعف الضغوطات والانقطاعات بمناطق الطوابق والمنشية وكعبيش والمريوطية فيصل.