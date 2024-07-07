وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً عن نتائج عمل مبادرة ”صوتك مسموع ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 04:28 مساءً - *الدكتورة منال عوض : نسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم*

*وزيرة التنمية المحلية : ٣٦٧٥ رسالة تلقتها المبادرة منها ٣٧٨ شكوي تم حلها بنسبة ٨٠,٢٪ خلال شهر يونيو الماضي*

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على سرعة حل شكاوي المواطنين بكافة المحافظات والعمل علي حل مشكلاتهم وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه عقب توليها مسئولية الوزارة لتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوي خدمة شكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ، وذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها وزارة التنمية المحلية وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المختصة ، حيث تعمل المبادرة على ٥ محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أبرز تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع السادة الوزراء والمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية ركزت علي العمل الفوري لتلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التي تواجههم ، مؤكدة أنها ستعمل بشكل يومي لمتابعة جهود الوزارة والقطاعات المختلفة في متابعة شكاوي المواطنين بالمحافظات والعمل على حلها وبصفة خاصة التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل علي توفير كافة الإمكانات ودعم مبادرة "صوتك مسموع " بالوزارة للعمل علي قدم وساق نحو فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابة ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.

وفى نفس السياق... تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يونيو 2024 حيث تلقت المبادرة حوالي ٣٥٦٧ رسالة منها ٣٧٨ شكوى تم الرد منها على ٣٠٣ شكوى بنسبة تجاوزت ٨٠,٢٪، وجارى حل ٧٥ شكوى.

ولفت تقرير متابعة «صوتك مسموع» إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يونيو الماضى بإجمالي ١٢٩ شكوي ، يليها شكاوى القمامة بـ ١٠٥ شكوى، ثم مخالفات البناء بعدد ٣٧ شكوى، ثم التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد ٢٩ شكوي، فضلاً عن 3 شكاوي خاصة بالفساد ، بالإضافة الى ٧٥ شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تقرير " صوتك مسموع" لشهر يونيو ٢٠٢٤ يشير إلى تلقي خدمة "الواتس آب" ٨٥٣ رسالة، وتضمنت تلك الرسائل ٢٣١ شكوى تم حل منها ١٧٩ شكوى منها بنسبة ٧٧,٥%، وجارى حل ٥٢ شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على "الفيس بوك" ٢٦٣٦ رسالة منها ١٣٠ شكوى، تم حل ١١١ شكوى منها بنسبة ٨٥,٤ % ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة ٩٢ ألف متابع ، بينما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة ٧٨ رسالة منها ١٧ شكوى، تم حل ١٣ شكوي منها ، فيما تلقى الخط الساخن عدد ٣١٣ اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية للشكاوى الواردة للمبادرة وسرعة الاستجابة من فريق (صوتك مسموع) لشكاوى المواطنين بما يساهم في تحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .

والجدير بالذكر... ان المواطنين يستطيعوا تقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل الخاصة بها بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريد الإلكتروني[email protected]