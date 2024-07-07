حياة كريمة بالمنيا.. تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 282 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 04:29 مساءً - خلال السنوات الماضية شهدت القطاعات المختلفة بمحافظة المنيا، تطورا كبيرا، وخاصة مع مبادرة حياة كريمة، التى استطاعت أن تحول حياة المواطنين فى القرى إلى الحياة الكريمة وكذلك تمتد إلى كافة القطاعات لتطويرها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ويعد قطاع السياحة فى محافظة المنيا من أهم القطاعات، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، من خلال التطوير الدائم، فكانت 9مشروعات متنوعة ساهمت فى جذب السياحة وعودة المنيا إلى ما كانت عليه سابقا، عروسا للصعيد.

وبتكلفة بلغت 282 مليون جنيه تم تنفيذ 9 مشروعات، ومن أبرز تلك المشروعات التى تم تنفيذها، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير،وذلك عقب ادراجها ضمن رحلات الحج التى أعلن عنها بابا الفاتيكان إحلال وتجديد متحف ملوي، تطوير مرسى تل بني عمران السياحي شرق النيل، وتطوير 4 مناطق سياحية بمراكز ديرمواس وملوي وسمالوط، ويجرى استكمال إنشاء المتحف الآتوني، ذلك المتحف الذى سوف يضم 10ااف قطغة اثرية تحكى قصة اخت اتون.

ليس فقط ذلك القطاع الذى شهد تطويرا بل أيضا قطاع الموارد المائية والري والذى وصلت تكلفة تنفيذ المشروعات 2.5 مليار جنيه تم تنفيذ 276 مشروعا، ومن أبرزها من بين تلك المشروعات ايضا المشروع القومي لتبطين الترع لعدد 89 ترعة بطول 300 كم، إنشاء عدد 107 آبار جوفية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، ومشروعات إحلال وتجديد كباري وآبار وتطوير مساقي الري وشبكات الصرف المغطى بمراكز المحافظة.

هذا إلى جانب القطاع الزراعى والطب البيطري وقد شهد كلا منهما تنفيذ 29 مشروعا، ومن أبرزها المزرعة النموذجية بمساحة 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني المتكامل، ويجري استصلاح 14.7 ألف فدان بنطاق محافظة المنيا ضمن مشروع استصلاح 62 ألف فدان بمحافظتي المنيا وبني سويف، ويجري استصلاح 181 ألف فدان لمصنع شركة القناة للسكر غرب ملوي، ومنظومة كارت الفلاح والبدء في استخدام كارت الفلاح.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192قرية و757تابع لتلك القرى، فى 5مراكز من الشمال للجنوب، لتكلفة حولى 40 مليار جنيه، واضافة 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار.