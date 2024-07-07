“علشان احمد رفعت”.. عمرو الدردير يدعو جماهير الكورة المصري بهذا الأمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مؤخراً، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رسالة عاطفية يدعو فيها الجماهير الأهلي والزمالك يتوقفان عن التعصب بعد وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت. ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنوضح لكم ما قاله عمرو الدردير. تابعنا.

ماذا قال الدردير: “بعد وفاة أحمد

حيث كان رفعت يعاني من آلام نفسية. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. أخي الأهلي: هذا لم ينتهي. جاء الوقت الذي من المفترض أن تعيد فيه النظر وتترك محمود علاء وشأنه.

في موقف.. بعد إذنك ممكن تترك شيكابالا في موقف.. بعد إذنك ممكن تترك رمضان صبحي؟

وفي حالته… إخوتي الزمالك: يمكنك إخراج كهربا والإمام عاشور من عقلك حتى لو كنت تعتقد أنهما غير متأثرين.

كما أنك لا تعرف ما بداخل الشخص… هذا كل شيء

يا جماعة بلاش حرب نفسية ولا تكونوا مساهمين في تدمير نفسية شخص حتى ذلك الشخص

هل تعتقدين أنه مستفز أم يستحق التدمير النفسي؟ هذا العالم مؤقت يا صديقي، لا للتعصب.

كان أحمد رفعت

توفي لاعب نادي فيوتشر الرياضي، أمس السبت، بعد صراع مع المرض.