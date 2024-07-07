“ودع كل زملاءه”.. نجم الأهلي يعلن رحيله عن النادي بعد قرار مفاجئ من كولر !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة، خلافات قوية بين المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وبين أحد نجوم الفريق على خلفية ابتعاده عن التشكيل الأساسي ورغبته في المشاركة بشكل مستمر.

وكشفت مصادر بالأهلي عن خلاف حاد قد نشب بين كولر واللاعب أحمد عبد القادر جناح الفريق بسبب عدم مشاركته وملازمته لدكة البدلاء باستمرار، مما دفع اللاعب لمطالبة إدارة النادي بالسماح له بالرحيل خلال موسم الانتقالات المقبل.

عروض خليجية لنجم النادي الأهلي

وفي هذا الصدد، قال وكيل أعمال اللاعب، بأن “عبد القادر” مصر على الرحيل من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحاته، بأن الأخير يمتلك عدة عروض محلية وخارجية في الوقت الحالي، مشددًا على وجود رغبة لدى أندية سموحة وسيراميكا كليوباترا وزد في الحصول على خدماته، وهذا بالإضافة إلى وجود عروض سعودية وقطرية لم يحددها.

وأردف بأن عبد القادر لم يفتعل أي مشكلة خلال تواجده داخل جدران النادي الأهلي، ولكن كولر هو من لا يرغب في وجوده وهو من دفعه لطلب الرحيل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تلقي العديد من العروض للتعاقد مع لاعبيه، وكانت أغلب هذه العروض جاءت من الدوري السعودي، حيث تلقي كل من بيرسي تاو واليو ديانج ومروان عطية وكهربا عروضا رسمية للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر غلق الحديث عن تلك العروض حتى الانتهاء من مباريات بطولة الدوري العام، والذي يشهد منافسة شرسة هذا الموسم بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز ومن المتوقع أن يتم حسم الفائز بالدوري في الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.