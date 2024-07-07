وزير الأوقاف يستقبل مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف اليوم الأحد 7 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة السادة الأشراف.