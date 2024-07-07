وزير الخارجية: مصر تولي أهمية لتنفيذ الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة تلقى يوم الأحد 7 يوليو الجاري اتصالاً هاتفياً من "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي لتهنئة سيادته بتوليه منصبه الجديد.





وذكر المتحدث الرسمي بأن الوزير عبد العاطي والممثل الأعلى بوريل، أكدا خلال الاتصال على الحرص المشترك لتنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع الترحيب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذى حققه مؤتمر الاستثمار المصرى – الأوروبي الذى عقد يومي 29 و30 يونيو الماضى، باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، والذى نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبى بأهمية مصر كمقصد هام للاستثمارات الأوروبية.

كما أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى بمحاورها الستة، والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق تنفيذاً لما تضمنه الإعلان السياسي المشترك حول الارتقاء بالحوار السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الاتصال تطرق إلى التطورات الخاصة بأزمة غزة، حيث أعرب الدكتور عبد العاطى عن تقدير مصر للمواقف الإيجابية التي يتبناها الممثل الأعلى اتصالاً بالأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة في غزة، والتطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل وقف الحرب الدائرة فى القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنسانى الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

كما دعا وزير الخارجية الممثل الأعلى إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية كى تتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى، معرباً عن حرص مصر علي التنسيق المستمر مع الاتحاد الأوروبى من أجل دعم الاستقرار ونزع فتيل الأزمات الخطيرة التي يواجهها الشرق الأوسط حالياً.