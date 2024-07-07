شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، نهارًا طقس شديد الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء، مع نشاط لرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكونا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:- العظمى / الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 36 25

6 اكتوبر 36 25

بنها 36 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 34 26

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 23

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 24

نخل 37 17

كاترين 34 15

الطور 36 24

طابا 35 24

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 32 22

العلمين 31 22

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 27

سفاجا 39 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 27

حلايب 35 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 34 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 42 26 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:- العظمى / الصغرى

مكة 43 31

المدينة 44 30

الرياض 44 30

المنامة 41 34

أبوظبى 43 32

الدوحة 41 33

الكويت 49 33

دمشق 36 20

بيروت 30 26

عمان 32 20

القدس 31 20

غزة 31 25

بغداد 43 29

مسقط 39 31

صنعاء 39 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 33 25

تونس 34 23

الجزائر 27 22

الرباط 24 14

نواكشوط 29 24 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:- العظمى / الصغرى

أنقرة 35 17

إسطنبول 32 23

إسلام آباد 33 24

نيودلهى 33 26

جاكرتا 32 23

بكين 34 24

كوالالمبور 32 25

طوكيو 37 26

أثينا 36 27

روما 33 20

باريس 25 16

مدريد 33 19

برلين 26 15

لندن 18 14

مونتريال 30 21

موسكو 28 16

نيويورك 31 22

واشنطن 34 26

أديس أبابا 22 13

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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