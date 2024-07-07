- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - جانب من اللقاء
والتقى فاروق وفد من المزارعين من محافظات مختلفة، فضلاً عن قيادات الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.
وأكد الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لكافة شركاء الإنتاج من فلاحين وصيادين ومربين، نظرًا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة الى حرصه الدائم على التواصل مع المزارعين، لافتًا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تواجداً ميدانياً في الحقول ومواقع الإنتاج، كما تم أيضاً تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالنزول الى الفلاحين، وتقديم الدعم الفني والارشادي لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وعلاجها على الفور.
وأكد فاروق أهمية تطوير التعاونيات، وتعميق دورها، في خدمة الفلاحين، لتقدم الخدمات للمستفيدين من المربين والفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم من أجل زيادة الانتاجية والانتاج.
وأضاف انه سيتم أيضًا التركيز على تكثيف الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، ونشر التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مؤكداً انه سيتم أيضاً التوسع في الزراعات التعاقدية، لدعم المزارعين وزيادة دخولهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة: الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا في الحقول ودعم الفلاحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.