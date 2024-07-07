وزير الزراعة: الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا في الحقول ودعم الفلاحين

واصل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبال المزارعين والفلاحين والمربين، الذين حضروا لتهنئته بمناسبة توليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.





والتقى فاروق وفد من المزارعين من محافظات مختلفة، فضلاً عن قيادات الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لكافة شركاء الإنتاج من فلاحين وصيادين ومربين، نظرًا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة الى حرصه الدائم على التواصل مع المزارعين، لافتًا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تواجداً ميدانياً في الحقول ومواقع الإنتاج، كما تم أيضاً تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالنزول الى الفلاحين، وتقديم الدعم الفني والارشادي لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وعلاجها على الفور.

وأكد فاروق أهمية تطوير التعاونيات، وتعميق دورها، في خدمة الفلاحين، لتقدم الخدمات للمستفيدين من المربين والفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم من أجل زيادة الانتاجية والانتاج.

وأضاف انه سيتم أيضًا التركيز على تكثيف الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، ونشر التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مؤكداً انه سيتم أيضاً التوسع في الزراعات التعاقدية، لدعم المزارعين وزيادة دخولهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.