معا لوقف الحرب.. مصر تقود جهود إنقاذ السودان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - علم مصر والسودان

تبذل مصر جهودا مكثفة، من أجل وقف نزيف الدماء المستمر في السودان الشقيق، ما بين جهود دبلوماسية ووساطة وبين جهود إغاثية وإنسانية.





ودائما ما يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة ضبط النفس في السودان، ويشدد على ضرورة تحكيم لغة الحواب بين الأطراف واحترام المؤسسات الوطنية، فضلا عن استقباله الرموز السياسية والمدنية السودانية. وأكد الرئيس في أكثر من مرة أن مصر لن تدخر جهدا في رأب الصدع بين الأطراف السودانية، وضرورة تكاتف المساعي للتواصل لحل سياسي شامل، وأن يتضمن الانتقال للمسار السياسي مشاركة الأطراف كافة.

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