التحالف الوطني يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني





هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

وكتبت التحالف الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركات على مصر وشعبها، وأن يمنّ على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء".

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