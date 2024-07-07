وزير الكهرباء يتابع موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.





يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأكد عصمت أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة، وتقليل الفقد.

وأضاف أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار إلى أنه جار العمل حالياً على تحسين الأداء بمحطات التوليد من خلال تفعيل خطط الصيانة والرقابة الدورية.

استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات التوزيع لتحسين الكفاءة وخفض الفقد.

وأكد عصمت أن توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة الاقتصاد القومي.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة تمتلك قدرات وكفاءات وخبرات تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة وأن تكون داعمًا رئيسيًا ومحورًا أساسيًا فى خطط التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى جميع قطاعات الدولة.