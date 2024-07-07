التحالف الوطني: توافد 200 طالب على مراجعة مادة الجولوجيا في بورسعيد «صور»

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جدة - نرمين السيد - مراجعة مادة الجولوجيا في بورسعيد
حيث وفرت أمانة التحالف الوطني للطلاب، قاعة مكيفة تتحمل 500 طالب وطالبة، وبها شبكة انترنت قوية، وحضور المدرس عمرو بدوي، مُعلم أول مادة الجولوجيا.
وأوضح المهندس علي جبر، مُنسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن المبادرة انطلقت لدعم جهود الدولة في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، وكانت في بداياتها قاعات مكيفة وانترنت فقط، وتم تطويرها لتحقيق نتائج أفضل للطلاب، حيث تم الاتفاق مع معلمين متميزين في كل المواد للمراجعة مع الطلاب.
وأشار أن المبادرة تحقق نتائج ايجابية متميزة للطلاب، حيث يحصل الطالب معلومات متميزة من زملائه والمُعلم، ويتم خلالها التأكيد علي الدروس والأسئلة الهامة، كما يجري خلالها تسليم الطلاب مذكرة مراجعة نهائية مجانية، وترفع المبادرة العبء عن الأسر والطلاب.
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