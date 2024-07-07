الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة منها 6 إحلالًا وتجديدًا و4 صيانة وتطويرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 05:26 مساءً - قالت وزارة الأوقاف، إنه فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، سيتم افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الجارى، حتى تاريخه 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 12 يوليو الجارى، 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و731 مليون جنيه.

وأشارت الأوقاف إلى أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

وتضم قائمة المساجد التى سيتم افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية أوقاف الشرقية

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير