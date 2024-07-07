وزير الزراعة: تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للفلاحين والصيادين والمربين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 05:26 مساءً - واصل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي استقبال المزارعين والفلاحين والمربيين، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة توليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

والتقي فاروق وفد من المزارعين من محافظات مختلفة، فضلاً عن قيادات الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لكافة شركاء الانتاج من فلاحين وصيادين ومربين، نظراً لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة إلى حرصه الدائم على التواصل مع المزارعين، لافتاً الى ان الفترة المقبلة ستشهد تواجداً ميدانياً في كافة الحقول ومواقع الإنتاج، كما تم أيضاً تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالنزول الى الفلاحين، وتقديم الدعم الفني والارشادي لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وعلاجها على الفور.

وأكد فاروق أهمية تطوير التعاونيات، وتعميق دورها، في خدمة الفلاحين، لتقدم كافة الخدمات للمستفيدين من المربين والفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم من أجل زيادة الانتاجية والانتاج.

وأضاف أنه سيتم أيضاً التركيز على تكثيف الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، ونشر التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مؤكداً على أنه سيتم أيضاً التوسع في الزراعات التعاقدية، لدعم المزارعين وزيادة دخولهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.