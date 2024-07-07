“مبرووك خبر بمليون جنيه” .. البنك الأهلي يعلن عن خبر يسعد الملايين من المواطنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن البنك الأهلي المصري أصدر أحد القرارات الجديدة والتي تتضمن سماح حاملي البطاقات المصرية للتمتع بخدمة “كاش أواى”، بالإضافة إلى خدمة الخصم المباشر التي تعتبر نظيرتها، وأيضا مسبقة الدفع التي تصدر من خلال البنوك المحلية، وذلك يحدث عن طريق الذهاب إلى أحد محطات الوقود أو سوبر ماركت قريب.

خدمة كاش أواي الصادرة من البنك الأهلي المصري

بناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يمكن للأشخاص المتعاقدين مع البنك سكب أموالهم في السوبر ماركت أو محطات البنزين بشكل مجاني بدون أي رسوم إضافية، ذلك عن طريق استخدام الآلات الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية.

كما تعتبر خدمة كاش اواي منفصلة على حسب كل بنك وتخضع أيضا لحدود السحب النقدي المحلية الخاصة بكل بنك ولكل بطاقة على حده، وتم الإعلان عن قدرة المواطن من السحب النقدي طول الأسبوع، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية والرسمية للبنوك من خلال استخدام هذه الخدمة بهذه الطريقة.

طريقة سحب النقود من خلال السوبر ماركت ومحطات النقود

تم انتشار خدمة كاش اواي في كافة المحافظات، وتتوفر بمحطات الوقود والماركت بما يخص البنك الأهلي النصري، وتعد أبرز هذه الدول الآتي ذكرهم:

الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة ، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية ، المنوفية ، بالإضافة إلى دمياط و بور سعيد ، أخيرا جنوب سيناء.