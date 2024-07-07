وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة أحمد رفعت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن “تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت”، لاعب فريق مودرن سبورت. وأضاف قال صبحي، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن اللجنة القانونية “تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائى، وبحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل بشكل عاجل وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم”.

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