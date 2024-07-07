الامارات | المغربي محمد سبول ينضم إلى عجمان

الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – وقع اللاعب المغربي محمد سبول عقد انضمامه إلى عجمان لموسمين، كلاعب مقيم، وعلمت “الإمارات اليوم” أن اللاعب السابق لنادي الرجاء الرياضي المغربي، أنهى إجراءات الانتقال بشكل رسمي اليوم، ووقع على عقد لموسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تجربته مع باستيا الفرنسي. ويعد سبول من المواهب المغربية الصاعدة، وسبق له اللعب لمنتخب المغرب للشباب، ويتميز بقدرته على شغل أكثر من مركز.

وشرع نادي عجمان في مفاوضات منذ 10 أيام مع اللاعب ووكيل للحصول على خدماته بعد أن كان قريبا من العودة للدوري المغربي والانضمام لصفوف الرجاء من جديد. ويجيد سبول، اللعب في مركز الظهير الأيسر كما يلعب في مراكز أخرى كظهير أيمن وجناح أيسر وفي وسط الميدان ما سيمكن المدرب الصربي غوران للاستفادة منه في الموسم الجديد في عدة مراكز.