أخبار التقنية.. إطلاق Xiaomi Bluetooth Speaker و Bluetooth Mini Speaker مع صوت 360 درجة وتأثير RGB على مستوى العالم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – في بداية العام، قدمت شركة شاومي مكبري صوت مدمجين نسبيًا يعملان بتقنية البلوتوث في الصين.
والآن، تم إطلاق Xiaomi Bluetooth Speaker و Bluetooth Mini Speaker على مستوى العالم، حيث ظهرا مؤخرًا على موقع الويب العالمي لشركة شاومي.
حتى الآن، لا يمكن طلب مكبرات الصوت إلا عبر المتاجر المعروفة مثل AliExpress وغيرها. ويبدو الآن أن الإطلاق الرسمي للمبيعات أصبح وشيكًا، على الرغم من أن شاومي لم تقدم بعد أي معلومات رسمية بخصوص الإطلاق في بلدان محددة. ولا يُعرف حتى الآن أي شيء عن الأسعار المحتملة، لكننا نعرف المواصفات.
يُباع مكبر صوت Xiaomi Bluetooth الأكبر حجمًا في الصين بما يعادل أقل من 86 دولارًا. ويوفر الجهاز صوت بقوة 40 واط مع زاوية 360 درجة بحد أقصى يبلغ 93 ديسيبل بفضل مكبري صوت ومشغل واحد متوسط التردد واثنين من المشعاعات السلبية.
يدعم مكبر صوت Xiaomi Bluetooth معيار IP67 لمقاومة الماء وأيضًا HyperOS Connect وإقران الاستريو بالإضافة إلى إضاءة RGB الملونة وبطارية قابلة لإعادة الشحن لمدة تصل إلى 17 ساعة من وقت التشغيل.
يبلغ حجم مكبر الصوت Xiaomi Bluetooth Mini، المتوفر في السوق المحلية لشركة شاومي بأقل من 33 دولارًا، نصف حجمه حوالي 10 × 7 × 7 سم ويزن نصف الوزن فقط وهو 330 جرامًا.
تم تثبيت مكبري صوت كاملي النطاق ومبرد سلبي، والذي ينبعث منه أيضًا صوت محيطي. وعلى الرغم من أن مكبر صوت Bluetooth Mini يتمتع بطاقة أقل وعمر بطارية أقصر بكثير يصل إلى 8 ساعات، إلا أن العديد من الميزات الأخرى لا تزال متاحة.
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