“سيبكم من التريند كلنا لله راجعون”.. عاجل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي يرد على إتهامات تم توجيهها لوالده الإعلامي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

اعلن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي، اتهامات موجهة لوالده الإعلامي الشهير أحمد شوبير، بالتسبب في وفاة أحمد رفعت، لاعب النادي الرياضي الحديث، وعبر موقعنا الإخباري المتميز، بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

ماذا قال حارس مرمى النادي الأهلي؟

حيث توفي أحمد رفعت، أمس السبت، بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة.

وقال مصطفى شوبير عبر إنستغرام: “اتهامات واتهامات وافتراءات دون علم أو دليل. ولا تنفصل عن الذي ظلم.

هناك شيء يتهم الناس خطأً بإيذاء شخص ما دون أي دليل. حتى هذه، عائلتي، تريد ذلك.

وخرج الزمالك وتريند شقيق اللاعب وقالوا اسأل فلان وذكر اسم شخص. وكان وكيله جالساً، وحدثت مواجهة بينه وبين الشخص.

من ذكر اسمه أين اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟ ولا شقيق رفعت ولا وكيله

ولم يقل محاميه أي شيء أو يذكر اسمه، حتى بينما كان المصنعون يكتبون الاتجاه بشكل أعمى

الناس والاتهامات الباطلة. أي شخص يكتب أي شيء، للأسف، يصدقه الناس. هذا كل شيء. آمل

من يكتب هذا هو درس لنا، يبدأ بنفسه أولا ولا يظلم أحدا غيره باتهامات باطلة

بدون أي دليل لأنك أول من لم يتعلم مما حدث وأنت تكرر الظلم ولكن بطريقة ما

ثم استقم، يرحمك الله».

واختتم: “ودعك من هذا الاتجاه. كلنا سنرجع إلى الله.. وأخيرا ربنا”.

رحمك الله يا رفعت. أنت بالتأكيد في مكان أفضل. فلا تنسوه من دعائكم الطيب.”