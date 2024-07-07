أخبار التقنية.. الإعلان عن دراجة TARRAN T1 Pro الإلكترونية المزودة بمعدات هبوط ذكية وسعة حمولة تبلغ 485 رطل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – أعلنت شركة TARRAN عن دراجة الشحن الإلكترونية T1 Pro بتصميم ذكي يمنعها من الانقلاب أو التذبذب.

وتدعي TARRAN أن T1 Pro الجديدة مصممة لمعالجة العيب الرئيسي في استخدام دراجة الشحن الإلكترونية من خلال تقديم معداتها الذكية.

وتعد T1 Pro من بين أبرز الأحداث في مؤتمر Eurobike 2024 الجاري في فرانكفورت، ألمانيا.

TARRAN T1 Pro عبارة عن دراجة إلكترونية رائعة قابلة للطي مع تصميم تحميل أمامي مقابل عامل الشكل الطويل.

تطبق الدراجة تقنية تباعد ذكية للحفاظ على التوازن. ويبلغ طول دراجة الشحن الإلكترونية حوالي 2.26 مترًا ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدامها لبنية التحميل الأمامي.

يمكن أن تستوعب TARRAN T1 Pro طفلين يبلغ طولهما 1.26 مترًا أو أقل في صندوقها دون أي خوف من الانقلاب.

كما تتمتع الدراجة الإلكترونية بسعة حمولة تبلغ 485 رطلاً مع تأثير التوازن الذي تضمنه معداتها الذكية.



تم تجهيز الدراجة بتروس هبوط ديناميكية ثنائية الدفع مبتكرة يتم نشرها تلقائيًا في المواقف الخطرة. تحتوي التروس على محركاتها الخاصة للنشر الفعال.

تتميز الدراجة بشاشة Retina تعمل باللمس مقاس 5.2 بوصة تعمل على بنية TarranOS، مع دعم الشحن اللاسلكي والقفل بدون تلامس ووظيفة مكافحة السرقة.

تأتي الدراجة الإلكترونية ببطاريتين بقوة 708 واط توفران نطاقًا مشتركًا يصل إلى 200 كيلومتر بشحنة واحدة.

لم يتم تحديد السرعة القصوى لدراجة الشحن الإلكترونية بأقصى حمولة لها حتى الآن. كما ان تفاصيل الإصدار والسعر الكاملة لدراجة الشحن الكهربائية TARRAN T1 Pro غير متوفرة.

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