جدة - نرمين السيد - جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اليوم الأحد، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فيه وزيرًا للأوقاف. حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة الأشراف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يستقبل المفتي ونقيب الأشراف للتهنئة بثقة القيادة السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.