بدائل الثانوية العامة.. ماذا تعرف عن مراكز التميز؟

جدة - نرمين السيد - وتقوم مراكز التميز على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع؛ لضمان اكساب الطلاب كافة المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي.

مراكز التميز

مركز التميز هو نموذج متطور من مدارس التعليم الفني، في هذا النموذج تكون الوزارة في شراكة مع مجموعة من الشركات ومع هيئة تمثل القطاع الاقتصادي، حيث يتم اختيار مدرسة وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لتصبح مركز التميز الخاص بالقطاع، ويتضمن المركز مدرسة وفي ذات الوقت مركزًا لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

الدراسة بمراكز التميز

- مدة الدراسة: 3 سنوات.

- المناهج الدراسية في مركز التميز هي مناهج تدريب مزدوج مطورة حديثًا، وبرامج تدريبية إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز.

- معلمي مركز التميز أكفاء ومدربين على أعلى مستوى.

- البيئة التعليمية حديثة ومطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار.

- يتم تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز.

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- يحصل خريجو مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص.

شراكات وزارة التربية والتعليم والقطاعات الصناعية

1- أنشأت وزارة التربية والتعليم شراكة مع كل من:

- شركة سيمنز الألمانية.

- شركة دي أم جي موري.

- شركة طنطا موتورز.

- شركة بافاريا.

- الشركة الصرية للصناعات المغذية للسيارات.

- غرفة الصناعات الهندسية

الشراكة مع هذا القطاع لتحويل مدرسة زين العابدين الفنية إلى مركز تميز في قطعا الصناعات الهندسية بالقاهرة.

واعتبارًا من العام الدراسي 2023/2022، تم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية: صيانة وميكانيكا، تشغيل معادن، كهرباء وتحكم صناعي.

2- أنشأت وزارة التربية والتعليم شراكة مع القطاع الخاص في كل من:

- شركة غبور أوتو.

- شركة منصور أوتو.

لتحويل مدرسة العبور الصناعية المشتركة إلى مركز تميز في قطاع السيارات بالقاهرة الكبرى، وفي العام الدراسي 2022/2023، تم توفير التخصات التالية في مركز التميز: دهان السيارات، إصلاح هياكل السيارات، ميكاترونيك.

أولًا: مركز تميز القطاعات الهندسة

الشركاء:

غرفة الصناعات الهندسية، شركة شيمنز موبيليتي، شركة دي إم جي موري، شركة طنطا موتورز، شركة بافاريا مصر، والشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.

يدعم هذا امركز الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

سنوات الدراسة

3 سنوات

التخصصات

- ميكانيكا صيانة وإصلاح

- كهرباء تحكم آلي

- تشغيل معادن

شروط التقديم

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

- ألا يقل مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية عن 200 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للبنين والبنات لتخصص كهرباء.

- يتاح التقديم لتخصص ميكانيكا وتخصص تشغيل معادن للبنين فقط.

- تقبل المدرسة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

مميزات الالتحاق بمركز التميز

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليًا بعد التخرج.

- الحصول على شهادة خبرة من الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

- التدريب العملي أُثناء فترة الدراسة.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط القبول بمركز التميز

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون ع الشركاء الصناعيين والمقابلة الشخصية.

ثانيًا: مركز تميز قطاع السيارات

الشركاء

- شركة غبور أوتو

- شركة منصور أوتو

وتدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مركز التميز.

سنوات الدراسة

3 سنوات

التخصصات

- إصلاح هياكل السيارات

- دهان السيارات

- ميكاترونيك السيارات

شروط التقدم

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

- ألا يقل المجموع ع 230 درجة بالشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليًا بعد التخرج.

- الحصول على شهادة خبرة من الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط القبول

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم لمراكز التميز

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمراكز التميز، خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي: ‏https://dualedu.moe.gov.eg

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/P632jPZZ4iwjTmUg7

ولمزيد من المعلومات حول كيفية تفعيل البريد الموحد لطلبة الإعدادية من خلال الفيديو التالي:

‏https://bit.ly/EmNw

ولمزيد من المعلومات عن خطوات التقديم وتسجيل البيانات على موقع الوزارة من خلال الفيديو التالي: https://bit.ly/StepsNw