مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف يهنئان الأهرى لتوليه وزارة الأوقاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 06:32 مساءً -

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ كل من الدكتور شوقي علام والسيد محمود الشريف، الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة السادة الأشراف.