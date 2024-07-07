عمار ياسر في الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 06:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.