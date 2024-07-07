دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: كان واجبًا تأجيل الدورى 3 أيام حدادًا على المغفور له أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – انتقد محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استئناف مسابقة الدورى بشكل طبيعى فى ظل وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت.

وقال شيكابالا على صفحته الرسمية على الفيس بوك: “الدوري هذا العام تم تأجليه اكثر من مرة بسبب وبدون سبب وهو ما يجعلنا كلاعبيين نلعب تقريبا 12 شهر في السنة كل دوري وندخل في الدوري اللي بعده بلا راحة.. كان واجبًا على المسئولين تأجيل هذا الاسبوع 3 أيام على الأقل حدادًا على المغفور له باذن الله أحمد رفعت.. وده كان أهم من كل أسباب التأجيل السابقة”.

شيكابالا

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك أعلنت عدم متابعة أحداث مباراة الفريق الكروى الأول أمام الإسماعيلى، التى ستقام مساء اليوم، حدادًا على الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على فيس بوك: “نعتذر لجماهير نادي الزمالك عن تغطية مباراة اليوم أمام الإسماعيلي حدادًا على روح لاعبنا السابق “أحمد رفعت”.. سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فبسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ويحدد مسئولو مودرن سبورت موعد ومكان عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل، والذي ودع عالمنا فجر أمس السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، وذلك خلال ساعات.

وقرر مسؤولو مودرن سبورت أن يقام العزاء بشكل مبدئي الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الجنازة التى أقيمت أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.