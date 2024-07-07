دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن عدم متابعة مباراة الزمالك حدادا على أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الإسماعيلى عدم متابعة أحداث مباراة الدراويش أمام الزمالك التى تقام فى السابعة مساء اليوم، حدادًا على الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكتبت الصفحة الرسمية للإسماعيلى على فيس بوك، “نعتذر لكل جماهير نادينا العظيم عن عدم تغطية مباراة فريقنا اليوم على الحسابات الرسمية حدادا على وفاة فقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت”.

وقرر مسؤولو مودرن سبورت أن يقام العزاء بشكل مبدئي الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الجنازة التى أقيمت أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.