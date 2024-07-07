وصل كام؟ .. سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 7-7-2024 بيع وشراء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات اليوم الأحد الموافق الـ 7 من يوليو الجاري، مقارنة بالأسعار في صباح ومنتصف التعاملات، ليواصل حالة التذبذب التي هي سمة الفترة الماضية متأثرا بحالة العرض والطلب في السوق المصرفي.

أسعار الدولار في نهاية التعاملات

وانخفض سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه، حسب المواقع الرسمية للبنوك في آخر تحديث لها حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

بنك مصر: تراجع سعر الدولر ليصل عند 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

البنك المركزي: سجل الدولار في نهاية التعاملات نحو 48.03 جنيه للبيع، و47.89 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: وصل سعر الدولار بنهاية التعاملات لـ48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

المصرف العربي الدولي: تراجع سعره في نهاية تعاملات اليوم ليسجل 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: تراجع سعر الدولار في نهاية التعاملات ليصل عند 48.27 جنيه للبيع و48.17 جنيه للشراء.

بنك كريدي أجريكول: وصل سعر الدولار بنهاية التعاملات نحو 48.10 جنيه للبيع، 48 جنيها للشراء.

بنك الاستثمار العربي: هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل سعره عند 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدوليCIB: حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: انخفض سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه ليسجل نحو 48.04 جنسه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

على جانب أخر، يترقب الاقتصاديون والشارع المصري، الاجتماع المقبل للجنة السياسيات النقدية التابعة إلى البنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة الجديدة، والمقرر له يوم الـ 18 من شهر يوليو الجاري، حيث تجتمع اللجنة بشكل دوري لتحديد سعر الفائدة وفقا لعددا من المعايير على رأسها مستوي التضخم في الأسواق، وأسعار الصرف وغيرها من العوامل