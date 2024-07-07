تنبأ باستشهاده.. قصة أحمد شبراوي شهيد ملحمة البرث

وسط ملحمة "كمين البرث" كان الشهيد أحمد عمر الشبراوي يقدم نفسه على زملائه وجنوده ويجعلهم خلفه خوفًا عليهم من أن تنالهم طلقات الغدر والخيانة وظل يقاتل بكل قوة وبسالة واستطاع أن يسقط عددا كبيرا من الإرهابيين، حتى أٌصيب بالعديد من الطلقات التي أنزفت دمائه وأسقطته شهيدًا.





مولده

ولد الشهيد أحمد عمر الشبراوي في محافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج في الدفعة 101 حربية ومارس عمله في مدينة رفح حتى عام 2010 وبعد ذلك التحق بالفرقة 777 الصاعقة المصرية، كما حصل على فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، وفي عام 2013 انتقل من الصاعقة الفرقة 777 إلى العمل برفح حتى استشهد في 7 يوليو 2017 في واقعة الهجوم على البرث بالعريش.

تدريبات شاقة

في منتصف عام 2010، حصل من قيادة وحدات الصاعقة للحصول على فرقة مكافحة الإرهاب الدولي لكفاءته وبالفعل تقدم ليقضى فترة 6 أشهر من التدريبات الشاقة، واجتازها بنجاح فائق وبالفعل حصل على هذه الفرقة في نهاية عام 2010، وجرى اختياره لتفوقه بها من ضمن مجموعة من الضباط الذين أدوا الاختبارات بنجاح وبدقة عالية للعمل بوحدات القوات الخاصة.

خدم الشهيد أحمد شبراوي من ثلاثة قادة الكتيبة 103 صاعقة في الفترة الأخيرة قبل استشهاده، المقدم طارق والشهيد رامي حسانين والمقدم الشهيد أحمد منسي.

واستطاع البطل في فتره وجيزة بعد انتقاله لما يتمتع به من خبرة سابقة من الدخول مع أفراد الكتيبة في مداهمات وتحقيق الهدف منها بدقه عالية، وكان دائمًا ما يسند إليه تأمين الشخصيات المهمة المتواجدة بأرض سيناء للثقة فى أداءه المتميز وقوته القتالية العالية.

تنبأ باستشهاده

وتنبأ الشهيد الشبراوي باستشهاده وكان في زيارة لعائلة والده في قرية الشبراوين وأثناء سيره مع شقيقه في القرية وقع نظره أحد الأماكن والتفت لأخيه قائلًا :"ياريت نشتري المكان ده يكون مقابر لينا"، بعدها بأيام سافر لعمله في سيناء مرة أخرى واشترى والده نفس المكان الذي اختاره ابنه دون أن يدري أن ابنه أعجب به من قبل، واتفق مع العمال على بناء المقبرة وما إن انتهو من بنائها حتى بلغه نبأ استشها نجله.

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسرة الشهيد أحمد الشبراوي وكرمهم في أكثر من مناسبة وطنية، كما افتتح الرئيس كوبري يحمل اسم الرائد شهيد أحمد عمر الشبراوي بمنطقة الشط، في الشرقية.