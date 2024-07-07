صوتك مسموع.. نقلة نوعية في مستوى حل شكاوى المواطنين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة ضمن توجيهات الرئيس بحل شكاوى المواطنين في أقصى سرعة لرصد الشكاوى وحلها.





وزارة التنمية المحلية ويستعرض موقع «دوت الخليج» إنفوجرافًا عن مبادرة حل شكاوى المواطنين، وتضمنت المبادرة الآتي: شكاوى المواطنين 5 محاور القمامة

الإشغالات

مخالفات البناء

التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شكاوى الفساد مبادرة شكاوى المواطنين جهود المبادرة 2567 رسالة تلقتها المبادرة 378 شكوى تم الرد عليها 80.2 بالمئة نسبة حل المشكلات التواصل مع المبادرة رقم الواتس آب 01200353111 الخط الساخن 15330 البريد الإلكتروني [email protected] صفحة المبادرة على فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

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