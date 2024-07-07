وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز أوجه التعاون المشترك 

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية المصري والتركي
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن فيدان أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مبديا تطلعه للعمل المشترك مع الوزير عبدالعاطي من أجل الدفع نحو تعزيز أوجه التعاون بين مصر وتركيا على مختلف المستويات، كما أكد الحرص على استمرار التنسيق المتبادل لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب الوزير عبدالعاطي عن امتنانه لنظيره التركي على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على ما توليه القيادة السياسية المصرية من حرص شديد على تحقيق المزيد من الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في كافة المجالات، وكذا تنسيق الرؤى والمواقف إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال الأطر متعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، ويرمي كذلك إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب أيضا عن تطلعه للعمل سويا مع الوزير فيدان لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق المشترك والتواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا التي تتقاطع مع مصالح الجانبين.
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