مصدر: وفد إسرائيلي يصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من كل الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الـ CIA إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.

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