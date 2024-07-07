الشيخ أحمد ترك: التقويم الشمسي والقمرى معلوم منذ أول الخليقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 07:37 مساءً - قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، يوم أن خلق الله السموات والأرض جعل تقويمين تقويم شمسى وآخر قمرى، فالتقويم الشمسى أخذت به بعض الحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة، والقمرى أخذ به الأنبياء وتحديدا سيدنا إبراهيم، ومنذ 4 آلاف سنة حج فى توقيت ذى الحجة وأخذه العرب عن سيدنا إسماعيل.

وأضاف أحمد ترك خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن 10 ذى الحجة معلوم من الدين والتاريخ والواقع وعند الأنبياء ومعلوم للقاصى والدانى، فلدينا أشهر معلومات وأيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات بعد يوم النحر مباشرة وهى أيام التشريق.

ولفت أحمد ترك إلى أن القرآن الكريم تحدث عن السؤال والجواب، وليس لدينا مشكلة فى التوقيت الهجرى ولا الصيام ولا الحج.

وأكد أحمد ترك أن الانتحار كبيرة من الكبائر، ولا يجوز لأى إنسان أن ينهى حياته مهما كانت الضغوط الموجودة، والقرآن الكريم دائما يخاطب النفس البشرية والعقل والروح بحنو، فلا يجب على الإنسان أن ييأس، وهناك نوع من أنواع الإنتحار تحت ضغط المرض النفسى لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر.