فى أقل من 24 ساعة.. الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طالب بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 07:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا، من شخص مقيم بدائرة المركز، بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بإختطاف نجله (طالب) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمُبلغ، فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة والتحفظ على المختطف بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، ومطالبة المُبلغ بفديه مالية نظير إطلاق سراح نجله "من هاتف محدد".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين، ولدى إستشعارهم بالقوات قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة"، وإطلاق سراح المختطف وتبين عدم إصابته بثمه مكروه، أمكن ضبط جميع المتهمين ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.