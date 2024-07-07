كشف ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 07:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبال عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) "مصاباً بجروح متفرقة" إثر التعدى عليه من قبل آخر، ولايمكن إستجوابه.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع زوجة المصاب ربة منزل مقيمة بذات العنوان، وبسؤالها قررت أنه حال تواجدها رفقة زوجها بمدينة رأس البر حدثت مشادة كلامية بين زوجها وآخر سائق مقيم بمحافظة بورسعيد بسبب خلافات فيما بينهما على صفحاتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب"، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الآخير بالتعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.