ضبط سيدة لإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 07:37 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (إحدى السيدات) قامت بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوبة للكيان – أكلاشيه – مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان - مطبوعات دعائية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").